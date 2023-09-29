Світова зірка, гітарист Ел Ді Меола переніс серцевий напад прямо на сцені

Американський гітарист Ел Ді Меола, лауреат багатьох нагород, переніс серцевий напад під час виступу в Румунії.

Про це повідомляє Кореспондент із посиланням на The Associated Press.

Зазначається, що наразі музикант перебуває у стабільному стані.

У заяві лікарні йдеться, що він був госпіталізований до кардіологічного відділення, де проходить лікування від інфаркту міокарда з елевацією сегмента (STEMI).

Фотограф Драгош Крістеску, який був присутній на концерті, розповів, що бачив, як Ді Меола під час виступу схопився за груди, і що гітарист насилу зійшов зі сцени.

Інші два учасники тріо Ді Меоли продовжували грати ще кілька хвилин, поки не оголосили, що виступ буде перервано.

Своєю чергою Ел Ді Меола подякував шанувальникам за слова підтримки, додавши, що змушений скасувати виступи до кінця 2023 року.

Агентство Телевидения Новости