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Продавав через інтернет та просто забирав передплату: в Харкові впіймано шахрая
Правоохоронці викрили чоловіка, який здійснював шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Зловмисник з травня 2022 року по теперішній час обманом заволодівав грошима громадян, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
Для протиправної діяльності порушник створив торгову інтернет-платформу.
Чоловік під приводом продажу товарів розміщував повідомлення у мережі Інтернет. Після одержання передоплати не відправляв замовлений товар.
Зловмисником виявився 32-річний мешканець смт Пісочин Харківського району.
Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у вчиненні шахрайств.