Продавав через інтернет та просто забирав передплату: в Харкові впіймано шахрая

Правоохоронці викрили чоловіка, який здійснював шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Зловмисник з травня 2022 року по теперішній час обманом заволодівав грошима громадян, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Для протиправної діяльності порушник створив торгову інтернет-платформу.

Чоловік під приводом продажу товарів розміщував повідомлення у мережі Інтернет. Після одержання передоплати не відправляв замовлений товар.

Зловмисником виявився 32-річний мешканець смт Пісочин Харківського району.

Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у вчиненні шахрайств.

Агентство Телевидения Новости