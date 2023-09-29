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Тайсон Ф’юрі та Олександр Усик підписали контракти на свій бій

Тайсон Ф’юрі та Олександр Усик підписали контракти на свій бій

Боксери у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі та Олександр Усик підписали контракти на свій чемпіонський поєдинок.

Поєдинок має відбутися наприкінці 2023 року, орієнтовна дата – 23 грудня, повідомляє SPORT.UA.

Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов’язково проведуть у січні 2024 року.

Місцем проведення точно буде Саудівська Аравія.

При цьому бій Тайсона Ф’юрі та бійця UFC Франсіса Нганну все ще в силі.

Він відбудеться 28 жовтня, також в Саудівській Аравії.

Агентство Телевидения Новости

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