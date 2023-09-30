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До Вірменії виїхало вже понад 80% населення Карабаху

До Вірменії виїхало вже понад 80% населення Карабаху

З Нагорного Карабаху, що перейшов під контроль Азербайджану, до Вірменії виїхали вже близько 100 тисяч – це понад 80% населення регіону.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на “Радіо Азатутюн“.

30 вересня речниця прем’єра Вірменії Назелі Багдасарян заявила, що на ранок суботи кордон Вірменії перетнули вже 100 тисяч 417 мешканців Карабаху.

За даними перепису 2015 року, у Нагірному Карабаху проживало близько 145 тисяч людей, майже всі – етнічні вірмени.

Втім, з останніми новинами про масовий виїзд населення з Карабаху стало відомо, що фактична кількість населення на 2023 рік була меншою і понад 90 тисяч – це вже понад 80% тих, хто проживав у регіоні.

За останні два дні автобуси здійснили близько 90 рейсів між Степанакертом (азербайджанська назва – Ханкенді) та прикордонними містами Вірменії, що дозволило перевезти майже 3000 мешканців регіону.

Багато біженців їдуть власним та імпровізованим транспортом.

У Вірменію привезли у тому числі понад 220 пацієнтів, постраждалих від потужного вибуху на бензосховищі та 114 постраждалих внаслідок бойових дій 19-20 вересня.

Агентство Телевидения Новости

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