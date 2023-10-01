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Україна вшановує пам’ять захисників

Україна вшановує пам’ять захисників

1 жовтня відзначається День захисників та захисниць України.

Рівно о 9:00 ранку уся країна хвилиною мовчання вшановує пам’ять героїв, що загинули в боях з російськими загарбниками.

Голова ХОВА Олег Синєгубов закликав усіх доєднатися до національної хвилини мовчання: «Харківщина разом з усією країною завтра вшановуватиме наших захисників та захисниць, які віддали свої життя, щоб ми могли жити у вільній і незалежній Україні».

«Щоденно наближаючи Перемогу, ми кажемо: «Будемо боротися стільки, скільки буде потрібно!» Ми робили це в перші хвилини 24 лютого, робимо всі ці 585 днів і будемо робити це надалі», – написав Президент України Володимир Зеленський.

Агентство Телевидения Новости

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