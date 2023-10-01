Чотири пожежі через обстріли сталися на Харківщині за добу: дані ДСНС

Протягом доби з 30 вересня по 1 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів, з яких:

30 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

2 – допомога населенню і комунальним службам;

5 – інші виїзди.

Протягом доби на Харківщині зафіксовано 4 пожежі від ворожих обстрілів.

Вночі 1 жовтня о 1:00 росіяни завдали ракетного удару по Холодногірському районі Харкова. Обійшлось без постраждалих.

Напередодні, 30 вересня, біля 11:00 ворожа артилерія обстріляла мирне село Кіндрашівка Куп’янського району, зайнялась суха трава, на гасіння якої були направлені рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На час їх прибуття вогонь розповсюдився на площу 2 га. Він загрожував будівлям агропідприємства та об’єктам енергетичної інфраструктури. Бійці ДСНС, не зважаючи на загрозу повторних ударів, змогли врятувати народне добро і вже об 11:55 ліквідували всі осередки горіння.

Близько 13:00 окупанти вдарили по центральній частині прикордонного селища Козача Лопань, загорілось сміття на площі 10 кв. м. Вогонь ліквідували рятувальники 63-го ДПРП о 14:18.

Подібним чином, біля 20:00, окупанти спричинили пожежу сухої трави у с. Глушківка Куп’янського району. Там площа горіння склала 500 кв. м. О 21:20 рятувальники 44-ї ДПРЧ ліквідували вогонь.

22 із 30 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах. Дві з них спричинили ворожі обстріли, решту – люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 61 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости