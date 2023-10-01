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Розшук: у Краснокутську на Харківщині зникла 14-річна дівчина

Розшук: у Краснокутську на Харківщині зникла 14-річна дівчина

Сектором поліцейської діяльності № 1 Богодухівського РВП встановлюється місцезнаходження мешканки селища Краснокутськ Анастасії Чикмарьової, 2009 року народження.

30 вересня близько 6:00 дівчина пішла з дому у невідомому напрямку та не повернулася, повідомили в ГУНП Харківської області.

Прикмети зниклої: зріст: 156 см, середньої статури, світле до плечей волосся, кругле обличчя.

Була одягнена у рожеву кофту, сині джинси, рожеві кросівки.

Всіх, хто має будь-яку інформацію про розшукувану, в поліції просять повідомити за телефонами 102, 0575631471, 0986134354.

Агентство Телевидения Новости

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