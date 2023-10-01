День захисників та захисниць України: хвилина пам’яті у Харкові (відео)

1 жовтня в центрі Харкова містяни вшанували полеглих захисників і захисниць України. Як це було — показали харківські патрульні.

«Сьогодні вся країна, кожен з нас, де б не був: на вулиці, у скверах, на дорогах, на службі чи вдома, — зупинився на хвилину, схилив голову в скорботі, щоб вшанувати подвиг полеглих героїв, що до останнього подиху захищали рідну українську землю від російських окупантів. Світла памʼять полеглим захисникам і захисницями», — йдеться у повідомленні УПП Харківської області.

Агентство Телевидения Новости