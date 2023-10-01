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У Харкові патрульні допомогли постраждалому у ДТП пішоходу (відео)

У Харкові патрульні допомогли постраждалому у ДТП пішоходу (відео)

Днями інспектори відділу безпеки дорожнього руху стали очевидцями ДТП за участі авто Daewoo lanos та пішохода. Подія трапилася на вулиці Валентинівській.

Про це повідомляє УПП Харківської області.

Патрульні Віталій Свид та Юрій Литвиненко негайно надали домедичну допомогу чоловікові: забезпечили йому стабільне положення, зупинили кровотечу та контролювали його стан до прибуття медиків.

Лікарі ушпиталили чоловіка.

Агентство Телевидения Новости

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