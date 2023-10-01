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Російська армія обстріляла центр Вовчанська, загинув мирний житель

Російська армія обстріляла центр Вовчанська, загинув мирний житель

1 жовтня близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли Вовчанськ. Під ударом опинилась центральна площа міста. За попередніми даними, обстріл вівся за артилерії.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

В цей час 63-річний місцевий мешканець їхав на велосипеді: від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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