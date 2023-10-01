Окупанти нарощують сили на Куп’янському напрямку – військові

На Куп’янському напрямку рф нарощує сили та створює нові армії. Окупанти поповнюють особовий склад підрозділів, які зазнали великих втрат.

Про це повідомила майор, начальник служби зв’язків із громадськістю 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига в етері телеканалу Еспресо.

«Окупанти нарощують сили на цьому напрямку, створюють нові армії та формують підрозділи. Не виключено, що вони поповнюють запаси технік», – зазначила Замрига.

На сьогодні ситуація стабілізована, однак ворог не полишає своїх намірів наступати, каже майор.

«Куп’янський напрямок останні тижні та місяці привертає увагу всієї України. Ситуація періодично загострюється, потім значними силами вдається її стабілізувати. Ворог не полишає своїх намірів штурмувати, йти в наступ і далі продовжувати те, що йому не вдалося. Вони не відмовляться від того що вони хочуть зробити, але побачимо чи їм це вдасться», – резюмувала Надія Замрига.

Агентство Телевидения Новости