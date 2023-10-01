Окупанти обстріляли агропідприємство та будинки у Боровій на Харківщині

Сьогодні, 1 жовтня, близько 9:00 ворог обстріляв село Підлиман Борівської СТГ Ізюмського району, пошкоджено приватні домоволодіння.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Також сьогодні вранці російські військові обстріляли смт Борова. Зазнали пошкоджень житлові будинки, господарчі споруди та територія агропідприємства.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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