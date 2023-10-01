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Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на агрофірмі в Ізюмському районі

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на агрофірмі в Ізюмському районі

1 жовтня ворог завдав обстрілів по території покинутого агропідприємства в селищі Борова Ізюмського району Харківської області. Внаслідок ударів загорівся дах та конструкції недіючої складської будівлі.

Про це повідомили в ДСНС Харківської області.

Загальна площа пожеж складала близько 1800 кв. м. До гасіння пожеж залучались 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 рятувальників.

О 13:15 пожежу ліквідовано. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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