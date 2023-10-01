Відібрали зброю та поклали обличчям у землю: за фактом подій на блокпосту у Харкові розпочато розслідування

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом погроз правоохоронцям. До правоохоронців, які несуть службу на блок посту, під’їхали чоловіки у військовій формі. Вони погрожували зброєю і вимагали припинити перевірки транспорту.

Про це повідомляє ГУНП Харківської області.

29 вересня близько 15:00 до одного з блокпостів на виїзді з Харкова під’їхали чотири позашляховики. З них вийшли чоловіки у військовій формі, погрожували вогнепальною зброєю усьому зведеному загону, до складу якого входять поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, представник військової служби правопорядку.

Вони вимагали припинити перевірки та огляди їх транспортних засобів під час проїзду через блокпости. Після короткої суперечки вони поїхали з місця інциденту.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

Того ж дня за даним фактом слідчі внесли відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Харківського РУП № 2 під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

В поліції нагадують, що на блокпостах поліція виконує свої функціональні обов’язки відповідно до чинного законодавства в умовах воєнного часу для запобігання потрапляння в Харківську область незаконної зброї, наркотиків, вибухонебезпечних речовин.

«Сили оборони виборюють незалежність нашої держави у важких боях. Задача поліції – допомогти нашим воїнам відстояти нашу країну, забезпечити повагу до законодавства України. У нас не повинно бути недоторканих. Закликаємо усіх без винятку з повагою ставитися до законів України», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости