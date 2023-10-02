Туреччина завдала авіаударів по курдах в Іраку після нападу смертника в Анкарі
Туреччина завдала авіаударів на півночі Іраку та заявила, що знищила 20 об’єктів забороненого в країні курдського угруповання після теракту в Анкарі.
Про це, як повідомило агентство Anadolu, оголосило Міністерство оборони Туреччини в неділю, пише Європейська правда.
Турецькі збройні сили уразили печери, укриття та склади в регіонах Метіна, Хакурк, Канділ і Гара на півночі Іраку, які, як вважає відомство, контролюються терористами, повʼязаними з Робітничою партією Курдистану (PKK) та Союзом громад Курдистану (KCK).
Нагадаєм, у неділю терорист-смертник підірвав вибуховий пристрій біля входу в будівлю МВС в Анкарі.
Поранення зазнали двоє поліцейських.
Іншого нападника убила поліція.