12 мешканців будинку в Індустріальному районі врятували вогнеборці

За добу на Харківщині зафіксовано 11 пожеж від ворожих обстрілів у Чугуївському, Куп’янському та Ізюмському районах області, а також у Київському, Індустріальному та Слобідському районах міста Харкова.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

О 15:00 в результаті влучання авіабомби у житлову 12-поверхівку сталися руйнації конструкцій та пожежа площею близько 1500 кв.м.

Вогнеборці врятували 12 мешканців будинку, зокрема одну дитину, також евакуйовано 160 осіб.

На місці події розгорнуто штаб з ліквідації наслідків ворожого удару. Працюють психологи ДСНС, якими надано допомогу 125 особам.

О 19:20 пожежу локалізовано, тривають роботи з її остаточної ліквідації та розбору завалів. За уточненими даними 6 осіб загинуло, 97 поранено.

Агентство Телевидения Новости