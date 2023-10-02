Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:26
Просмотров: 101

Рятувальники ліквідували пожежу торговельних павільйонів у Харкові

Рятувальники ліквідували пожежу торговельних павільйонів у Харкові

1 жовтня о 23:15 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на площі Привокзальній у Харкові.

Горіли відразу 5 торговельних павільйонів, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

На момент прибуття рятувальників площа пожежі склала близько 70 кв.м.

На гасіння вогню було подано 3 пожежних ствола.

Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалось не допустити розповсюдженню вогню на адміністративну будівлю УкрПошти.

О 23:28 пожежу локалізовано, о 00:55 – ліквідовано.

Причина виникнення загоряння з’ясовується. На місці події працювало 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 