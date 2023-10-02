Сегодня 10:26
Просмотров: 101
Рятувальники ліквідували пожежу торговельних павільйонів у Харкові
1 жовтня о 23:15 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на площі Привокзальній у Харкові.
Горіли відразу 5 торговельних павільйонів, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.
На момент прибуття рятувальників площа пожежі склала близько 70 кв.м.
На гасіння вогню було подано 3 пожежних ствола.
Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалось не допустити розповсюдженню вогню на адміністративну будівлю УкрПошти.
О 23:28 пожежу локалізовано, о 00:55 – ліквідовано.
Причина виникнення загоряння з’ясовується. На місці події працювало 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу ДСНС.