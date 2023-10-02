Рятувальники ліквідували пожежу торговельних павільйонів у Харкові

1 жовтня о 23:15 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на площі Привокзальній у Харкові.

Горіли відразу 5 торговельних павільйонів, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

На момент прибуття рятувальників площа пожежі склала близько 70 кв.м.

На гасіння вогню було подано 3 пожежних ствола.

Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалось не допустити розповсюдженню вогню на адміністративну будівлю УкрПошти.

О 23:28 пожежу локалізовано, о 00:55 – ліквідовано.

Причина виникнення загоряння з’ясовується. На місці події працювало 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу ДСНС.

Агентство Телевидения Новости