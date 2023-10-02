Допомагав рашистам встановлювати мінні поля: СБУ затримала рецидивіста

Служба безпеки затримала ще одного ворожого пособника, який пішов на добровільну співпрацю з агресором у період тимчасової окупації Харківщини.

Зловмисником виявився 29-річний мешканець одного із селищ Богодухівського району, який раніше був засуджений за тяжкі злочини, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Під час захоплення населеного пункту він допомагав російським загарбникам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для облаштування мінних загороджень.

Серед замінованих ділянок були місцеві дороги та проїзні частини, якими користувались мирні жителі району.

Крім того, він «здавав» загарбникам адреси учасників руху опору в регіоні.

Після цього рашисти викрадали людей та відвозили їх до російських катівень.

Маючи підтримку окупантів, чоловік залякував мешканців села, обкрадав і грабував їх.

Викрадене у подальшому також передавав російським загарбникам, повідомляє речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Більше того, підозрюваний допомагав окупантам облаштовувати мінні загородження, надаючи їм детальну інформацію про місцевість.

За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости