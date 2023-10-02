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Війна – війною, а я торгую з Москвою: судитимуть харківського підприємця

Війна – війною, а я торгую з Москвою: судитимуть харківського підприємця

43-річний директор ТОВ, що спеціалізується на виробництві обладнання для промислової автоматизації, навіть після повномасштабного вторгнення рф в Україну продовжив підтримувати тісні ділові зв’язки з громадянином рф, який є власником материнської компанії, розташованої у Москві.

Аби замаскувати нелегальну діяльність, харків’янин і росіянин, діючи у змові, розробили «схему», повідомляє пресслужба прокуратури в Харківській області.

Так, харківський ділок замовляв у фірми держави-агресора товари через підставних турецьких підприємців під виглядом того, що продукція вироблена у Туреччині.

При цьому грошові кошти надходили на рахунок московської компанії, яка сплачує податки до бюджету країни-агресорки.

Матеріали щодо громадянина рф виділені в окреме кримінальне провадження.

Підприємця судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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