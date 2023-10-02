Обстріл Куп’янщини: прокурори зафіксували наслідки

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії рф.

За даними слідства, 1 жовтня близько 23:00 російська армія завдала удар по селищу Куп‘янськ-Вузловий, повідомляє прокуратура Харківської області.

За попередніми даними, це була ФАБ-250.

Пошкоджено та зруйновано житлові будинки.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни

Агентство Телевидения Новости