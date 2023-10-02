Внаслідок сьогоднішьного російського обстрілу Куп‘янська травмовано двох мирних жителів

Сьогодні, 2 жовтня, близько 14:30 російські військові вкотре обстріляли Куп‘янськ. За попередніми даними, це була КАБ на базі ФАБ-250.Пошкоджено низку житлових будинків та автомобілів містян.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Отримали поранення чоловік та жінка. Інформація уточнюється.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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