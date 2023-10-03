Боксерка з Харківщини стала чемпіонкою України серед юніорів
Чемпіонат України з боксу серед юніорів та юніорок проходив з 25 вересня по 1 жовтня у селі Колоденка Рівненської області. Спортсмени Харківської області здобули 1 золоту, 2 срібні та 1 бронзову медалі.
Про це повідомляє Харківська ОВА.
У ваговій категорії до 63 кг харків’янка Єлизавета Ситник успішно дійшла до фіналу, де перемогла суперницю з Рівненської області і здобула титул чемпіонки України.
В змаганнях серед юніорів харківський боксер Кирил Бондаренко посів друге місце у вазі до 70 кг, поступившись у фіналі спортсмену з Чернігівської області.
У вазі до 66 кг харківська спортсменка Віталіна Пархомова, поступившись у фіналі суперниці з Дніпропетровської області, посіла друге місце. Також на рахунку боксерки була бронзова медаль в ваговій категорії до 57 кг.
Підготували харківських боксерів до чемпіонату їх тренери Сергій Верходанов, Олексій Солодовніков та Денис Густодим.