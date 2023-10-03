Пошкоджені будинки та знищені автівки: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби з 2 по 3 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїзди, з яких:

22 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожими обстрілами;

9 – допомога населенню і комунальним службам;

3 – інші виїзди.

Протягом доби на Харківщині зафіксована одна пожежа від ворожих обстрілів.

Близько 13:50 ворожа авіація завдала удару керованою бомбою по Куп’янську. Наслідком потужного вибуху стало виникнення пожежі у легковому автомобілі, пошкодження людського житла та приватних автомобілів. За попередніми даними, одна жінка зазнала травм. Її госпіталізували до лікарні. Рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини працювали на місці події. О 14:40 вони загасили палаючий автомобіль, який горів на площі 5 кв. м. А також провели обстеження вражених будинків з метою виявлення постраждалих.

10 із 22 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах. Всі пожежі виникли внаслідок людського фактору – через нехтування правилами пожежної безпеки або навмисне випалення сухостою.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 145 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости