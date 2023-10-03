Німеччини передала Україні машини для розмінування та охорони кордону

Німеччина передала Україні всюдиходи, інженерні машини, тягачі й автомобілі для охорони кордону.

Про це повідомляє Громадське із посиланням на оновлений перелік на сайті німецького уряду.

Так, остання партія допомоги містить:

радіостанції для танків Leopard;14 всюдиходів Bandvagn 206;мостоукладач Biber;2 інженерні машини WiSENT 1 MC;99 терміналів супутникового звʼязку;21 автомобіль для охорони кордону;20 000 захисних окулярів;239 криптофонів;7 тягачів HX81 та 8 причепів до них;комплект для дронів Vector;32 823 боєприпаси калібру 40 мм для гранатометів;1202 інфузійних насоси.

Раніше у вересні Німеччина оголосила пакет військової допомоги для України вартістю 400 мільйонів євро. Зокрема, країна заявила, що відправить в Україну 200 бойових броньованих машин MRAP, 50 надводних дронів, боєприпаси та ракети АТ2.

Загалом цьогоріч Німеччина передала Україні допомогу приблизно на 5,4 мільярда євро після 2 млрд євро торік.

Ці кошти насамперед спрямовані на військову підтримку України. Водночас вони також використовуються для фінансування заміни військового обладнання, переданого Україні із запасів Бундесверу, а також німецьких внесків до Європейського фонду миру (EPF), які, своєю чергою, можуть бути використані для відшкодування державам-членам ЄС.

Агентство Телевидения Новости