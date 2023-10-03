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На Півдні та Сході знищено 30 повітряних цілей: рф знов атакувала з т. о. Криму

На Півдні та Сході знищено 30 повітряних цілей: рф знов атакувала з т. о. Криму

Уночі 3 жовтня російські окупанти атакували 31 ударним БпЛА «Shahed» та крилатою ракетою «Іскандер-К».

Пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму: «шахедів» – із мису Чауда, КР «Іскандер-К» – з району Джанкой, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У південних та східних областях працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп.

Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід» у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Усього силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено тридцять повітряних цілей:

29 «Shahed-131/136»;

1 крилату ракету «Іскандер-К».

Агентство Телевидения Новости

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