Під Харковом нетверезий водій врізався в стовп: загинув пасажир

3 жовтня близько 00:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що внаслідок аварії в Мерефі в автомобілі ВАЗ 2102 застрягли люди.

Про це повідомляє ГУНП Харківської області.

Встановлено, що 32-річний водій транспортного засобу не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де зіштовхнувся з електроопорою. Чоловік перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

На місці загинув 35-річний пасажир автомобіля. Водій отримав незначні тілесні ушкодження та відмовився від госпіталізації.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Порушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости