Військовий в центрі Києва вбив двох своїх товаришів з автомата

У Києві затримали солдата, який під час сварки з автомата розстріляв співслужбовців.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону пише УНІАН.

Вночі, 2 жовтня, у Києві сталося вбивство двох військовослужбовців.

За даними слідства, солдат однієї з військових частин, дислокованої в столиці, після добового чергування розпивав алкогольні напої з двома співслужбовцями цього ж підрозділу ЗСУ.

“Внаслідок раптово виниклого конфлікту, він розстріляв зі штатної зброї обох співслужбовців, після чого намагався покинути місце злочину, але був затриманий правоохоронцями”, – йдеться у повідомленні.

Двоє потерпілих від поранень, несумісних з життям, загинули на місці події.

При затриманні у підозрюваного вилучено автомат Калашникова з набоями.

Наразі за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону солдату повідомлено про підозру за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України – умисне вбивство двох або більше осіб.

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