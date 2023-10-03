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Україна здобула три медалі на турнірі Karate 1 Серії А

Україна здобула три медалі на турнірі Karate 1 Серії А

Українські каратисти виграли три медалі на турнірі Karate 1 Серії А, що проходив у кіпрській Ларнаці.

Георгій Піцул здобув золото, а Ольга Вербовата та Денис Копитко – бронзу, повідомляє sport-express.

Георгій Піцул здобув золото у ваговій категорії до 75 кг;

Денис Копитко одержав бронзу у ваговій категорії до 67 кг;

Ольга Вербовата завоювала бронзу у ваговій категорії до 50 кг.

Зазначимо, що Піцул вперше у кар’єрі зійшов на найвищу сходинку п’єдесталу змагань такого рівня.

Агентство Телевидения Новости

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