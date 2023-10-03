В Україні можуть мобілізувати солдатів строкової служби

Кабінет міністрів України схвалив проєкт указу президента про внесення змін до порядку проведення мобілізації.

Згідно з цими змінами, солдати строкової служби можуть бути мобілізовані на фронт.

Про це повідомляє Фокус із посиланням на відповідь глави Міноборони України Рустема Умєрова щодо запиту народного депутата Олексія Гончаренко.

Проєкт указу відправили на розгляд президенту України.

Під мобілізацію потрапляють солдати строкової служби, які відповідають таким критеріям:

строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану і військова служба яких продовжена понад установлені строки;ті, які під час дії воєнного стану прослужили не менше шести місяців.

Мобілізація солдатів строкової служби проводиться на добровільній основі.

Для мобілізованих передбачені щомісячні грошові виплати.

Строк служби військових строкової служби, які добровільно мобілізуються, буде таким самим, як для військовослужбовців, мобілізованих під час воєнного стану.

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