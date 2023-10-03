Кримінальний авторитет «Чиж» може «сісти» довічно: розстріляв директора лісгоспу

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 46-річного чоловіка за фактом умисного вбивства, вчиненого з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

8 квітня 2022 року, коли Вовчанська громада перебувала під окупацією, обвинувачений спільно зі своїм спільником влаштував засідку біля дороги неподалік села Приліпка.

Там вони чекали, коли буде проїжджати керівник лісгоспу на авто.

Перед цим вони вивчили розпорядок дня та маршрут руху потерпілого з роботи додому.

Нападники дочекалися автомобіля потерпілого і здійснили близько 15 пострілів з автомату АК-74.

Директор лісгоспу помер на місці.

Впевнившись у смерті потерпілого, зловмисники втекли з місця злочину.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Максимальна санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости