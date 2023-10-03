Держдеп США надсилав Україні офіційну дипломатичну ноту щодо боротьби з корупцією

США все частіше закликають Україну робити більше для боротьби з корупцією в уряді, видавши кілька повідомлень Києву за останні кілька тижнів, вказуючи, що певні види економічної допомоги США будуть пов’язані з прогресом України в реформуванні її інституцій.

Про це повідомляє Судово-юридична газета із посиланням на CNN.

Також у матеріалі йдеться про те, що радник з національної безпеки Джейк Салліван зустрівся з делегацією українських антикорупційних чиновників минулого місяця (маються на увазі керівники САП, НАБУ та ВАКС), щоб обговорити їхні зусилля, а держсекретар Ентоні Блінкен обговорив це питання з Президентом України Володимиром Зеленським, перебуваючи в Києві на початку вересня, заявив речник Держдепу Метью Міллер.

Окремо Білий дім підготував список реформ, які Україна має здійснити, щоб продовжувати отримувати фінансову допомогу США та рухатися до євроінтеграції.

«Прихильність адміністрації Байдена підтримувати українську армію залишається незмінною.

Але нещодавно офіційні особи чітко дали зрозуміти, що інші форми допомоги США потенційно знаходяться під загрозою, якщо Україна не зробить більше для боротьби з корупцією», – зазначає CNN.

«Послання українцям завжди полягало в тому, що якщо будь-які з цих коштів будуть незаконно привласнені, то це ставить під загрозу всю допомогу США країні», — сказав CNN один американський чиновник, знайомий із ситуацією.

За даними Дослідницької служби Конгресу, США надали Україні понад 23 мільярди доларів прямої бюджетної підтримки з початку війни.

Ці гроші є окремими від військової допомоги та дозволяють Україні продовжувати надавати своїм громадянам необхідні послуги, такі як швидка допомога, охорона здоров’я та освіта.

«Українці знають, що мають звітувати за кожну копійку. Українці, які приймають рішення, знають, що підзвітність є ключем до того, щоб вони продовжували отримувати кошти. Це була послідовна точка повідомлень від адміністрації. І це справедливо, враховуючи всю підтримку, яку ми їм надаємо», – зазначається у матеріалі.

Агентство Телевидения Новости