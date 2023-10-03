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Зеленський відвідав Харківщину: які питання піднімалися на нарадах

Зеленський відвідав Харківщину: які питання піднімалися на нарадах

3 жовтня у Харківській області із робочим візитом перебував Володимир Зеленський: відвідав бойові бригади, поспілкувався з воїнами, комбатами, комбригами.

Про це Президент повідомив у Фейсбуці.

Зеленський заслухав доповідь генерала Сирського та очільників обласної Служби безпеки України та Національної поліції щодо захисту Харківського регіону.

«Обговорили з відповідними посадовцями – голова області, міста, міністр енергетики, голова «Укренерго», голова «Нафтогазу» та інші – захист від російських обстрілів, енергозабезпечення міст і сіл Харківщини, захист енергооб’єктів, відновлення будинків, соціальної сфери, гуманітарне розмінування.

Надзвичайно важливо, що Харків попри все не просто тримається, а допомагає тримати міцним увесь наш Схід. Горде й світле місто, яке завжди буде містом сили для України і для всієї Європи.

На нарадах були й доручення: щодо підготовки до опалювального сезону, і щодо відбудови, і щодо фізичного захисту енергооб’єктів від російських ударів. Все треба виконати, по деяких речах – значно прискоритися.

Завтра я очікую детального звіту по проєктах відновлення від урядовців. Окремі доручення – військовим».

Агентство Телевидения Новости

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