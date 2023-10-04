Двоє людей підірвалися на мінах на Харківщині за добу
Протягом доби з 3 по 4 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 38 оперативних виїздів, з яких:
22 – на ліквідацію пожеж;
1 – чергування;
8 – допомога населенню і комунальним службам;
7 – інші виїзди.
Протягом доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.
15 із 22 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах та на відкритих просторах. Загоряння трапились через нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою. Загальна площа випаленої землі склала понад 3 га.
В Ізюмському районі трапилось два нещасних випадки, пов’язаних з підривом цивільних осіб на вибухонебезпечних пристроях.
У селі Вернопілля Оскільської громади у лісопосадці місцеві виявили понівечене тіло загиблого 61-річного чоловіка. За попередніми даними, він зник кілька днів тому. Ймовірно натрапив на міну, залишену окупантами.
Інший випадок стався увечері 3 жовтня полі біля села Андріївка Донецької громади. Там під час сільськогосподарських робіт знову підірвався комбайн. 55-річний комбайнер отримав мінно-вибухову травму грудної клітини. Він самостійно звернувся до лікарні. Після надання медичної допомоги його відпустили на домашнє лікування.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів.