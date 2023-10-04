Двоє людей підірвалися на мінах на Харківщині за добу

Протягом доби з 3 по 4 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 38 оперативних виїздів, з яких:

22 – на ліквідацію пожеж;

1 – чергування;

8 – допомога населенню і комунальним службам;

7 – інші виїзди.

Протягом доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.

15 із 22 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах та на відкритих просторах. Загоряння трапились через нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою. Загальна площа випаленої землі склала понад 3 га.

В Ізюмському районі трапилось два нещасних випадки, пов’язаних з підривом цивільних осіб на вибухонебезпечних пристроях.

У селі Вернопілля Оскільської громади у лісопосадці місцеві виявили понівечене тіло загиблого 61-річного чоловіка. За попередніми даними, він зник кілька днів тому. Ймовірно натрапив на міну, залишену окупантами.

Інший випадок стався увечері 3 жовтня полі біля села Андріївка Донецької громади. Там під час сільськогосподарських робіт знову підірвався комбайн. 55-річний комбайнер отримав мінно-вибухову травму грудної клітини. Він самостійно звернувся до лікарні. Після надання медичної допомоги його відпустили на домашнє лікування.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости