Нічний удар по Харківщині: пошкоджені житловий будинок та дитячий садок

Близько опівночі ворог завдав удару по смт Борова Ізюмського району, попередньо керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання в центрі селища, пошкодження зазнали 2-поверховий житловий будинок, дитсадок та будівля центру зайнятості. Жінка 83 років отримала легкі поранення, госпіталізації не потребувала.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби росіяни масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

У селі Козача Лопань Харківського району пошкоджено 5 приватних житлових будинків. У селі Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено будівлю школи.

У селі Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлю інкубатора та спиртзаводу. Внаслідок обстрілу з РСЗВ села Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 7 приватних будинків.

За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більш як 7 га території та знешкодили 145 вибухонебезпечних предметів.

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