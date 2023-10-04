Внаслідок ворожого удару авіабомбою по Ізюмщині травмовано жінку

У ніч на 4 жовтня ворог обстріляв смт Борова Ізюмського району. Попередньо, удар був завданий керованою авіабомбою по центру населеного пункту.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок та адміністративні будівлі.

Отримала поранення 83-річна місцева жителька.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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