На Ямайці 60 школярів отруїлися цукерками з канабісом

Понад 60 дітей молодшого шкільного віку потрапили у лікарню після вживання солодощів з вмістом марихуани.

Про це 3 жовтня повідомила міністр освіти карибської країни Фейвал Вільямс у соцмережі X, пише Кореспондент.

Зазначається, що після того, як діти спробували солодощі, у них виникла блювота та галюцинації.

«Щойно повернулася з лікарні Святої Анни. Лікарі та медсестри роблять все можливе, щоб школярі одужали…

Один маленький хлопчик сказав, що з’їв лише одну цукерку. Ось наскільки сильним є цей продукт», – наголосила Вільямс.

Також вона поділилася фотографією цукерок, якими отруїлись діти, і зазначила, що у кожній міститься 100 міліграмів тетрагідроканабінолу, що вважається великою дозою навіть для дорослих.

Агентство Телевидения Новости