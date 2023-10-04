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На Ізюмщині комбайн під час польових робіт підірвався на міні

На Ізюмщині комбайн під час польових робіт підірвався на міні

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни/

Ввечері 3 жовтня у селі Андріївка Балаклійського району комбайн під керуванням 55-річного водія наїхав на вибуховий пристрій, повідомляє прокуратура Харківській області.

За попередніми даними, це була протитанкова міна.

Чоловік отримав тілесні ушкодження.

Агентство Телевидения Новости

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