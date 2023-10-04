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На Ізюмщині комбайн під час польових робіт підірвався на міні
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни/
Ввечері 3 жовтня у селі Андріївка Балаклійського району комбайн під керуванням 55-річного водія наїхав на вибуховий пристрій, повідомляє прокуратура Харківській області.
За попередніми даними, це була протитанкова міна.
Чоловік отримав тілесні ушкодження.