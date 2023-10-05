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Ракетний удар по селищу Печеніги Чугуївського району – Синєгубов

Ракетний удар по селищу Печеніги Чугуївського району – Синєгубов

Минулої ночі, близько 00:15 ворог завдав ракетного удару (попередньо, ЗРК С-300) по селищу Печеніги Чугуївського району, зафіксовані влучання на території дачного селища.

Пошкоджено 2 будинки, сталися пожежі, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Близько 3:00 ворог обстріляв село Гороховатка Ізюмського району.

Сталася лісова пожежа на площі 500 м кв.

Протягом доби під ударами ворога перебували населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будинок, сталася пожежа.

У селищі Козача Лопань Харківського району артилерійським обстрілом пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди, приватний автомобіль.

Через обстріл околиць с. Глибоке Харківського району, горіла трава у полі.

Постраждалих серед цивільного населення протягом доби не зафіксовано.

За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше ніж 7,1 га території та знешкодили 51 вибухонебезпечний предмет.

Минулої доби російські війська спробували піти в наступ в районі північніше Зибиного Чугуївського району.

Під вогнем наших захисників відступили з втратами.

Агентство Телевидения Новости

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