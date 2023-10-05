Нічний обстріл Харківщини: пожежі у дачному селищі

5 жовтня о 00:14 окупанти вдарили по дачному селищу, що поблизу селищу Печеніги Чугуївського району.

Там виникло відразу декілька осередків пожеж, повідомляє ДСНС в Харківській області.

Горів дах одноповерхового будинку на площі 50 кв.м, двоповерховий будинок зі зрубу на всій його площі у 110 кв.м., а також лісова підстилка на площі 500 кв.м.

До місця події направили 3 оперативні підрозділи 29-ї, 50-ї ДРПЧ Харківського гарнізону ДСНС та 1 Луганського.

Загалом 4 пожежні автоцистерни та 20 чоловік особового складу.

Вогонь вдалось взяти під контроль о 03:26, а повністю загасити лише о 06:00. Постраждалих немає.

Протягом доби з 04 по 05 жовтня на Харківщині виникло 4 пожежі від ворожих обстрілів.

Перша трапилась о 13:23 після удару по прикордонному селу Глибоке Липецької громади.

За його межами горіла суха трава на площі 2 га. Вогнеборці загасили його о 14:50.

Близько 13:00 ворожі війська вкотре вдарили артилерією по Вовчанську.

Один зі снарядів потрапив на територію автошколи. Вибухом пошкоджена її будівля.

А також навколо неї зайнялась суха трава на площі 250 кв.м.

До місця пригоди негайно вирушили рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 1 оперативного відділення. Вони о 14:40 загасили вогонь.

О 17:15 ворог обстріляв село Московка Куп’янського району. На його околиці зайнялась суха трава. Коли до місця події прибули рятувальники, вогонь розповсюдився на площу біля 1 га.

Працюючи на відкритій місцевості, вогнеборці ризикували потрапити під повторний обстріл, майже без шансів знайти укриття.

О 17:50 їм вдалось загасили всі осередки горіння.

Агентство Телевидения Новости