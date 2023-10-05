Обкрадали покинуті будинки людей під час окупації: парочка мародерів відправиться за ґрати

Під час захоплення збройними силами рф смт Борова Ізюмського району раніше судимий чоловік і його знайома вирішили зайнятись крадіжками. Користуючись тим, що частина місцевих мешканців виїхала, рятуючись від російської окупації, зловмисники проникали до їхніх будинків та викрадали звідти майно.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

Здобиччю крадіїв переважно ставала побутова техніка, але не нехтували вони і посудом та іншими речами.

Накрадене зловмисники планували перепродати і таким чином заробити, але навіть це їм не вдалось — після деокупації населеного пункту значну частину речей правоохоронці виявили за місцем їхнього мешкання.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізюмської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винними 36-річну жінку та 35-річного чоловіка у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з проникненням до житла (ч. 4 ст. 185 КК України). Їм призначено покарання у виді позбавлення волі строком 5 і 6 років відповідно.

Під час судового розгляду обвинувачені визнали вину.

Обвинувальний вирок виніс Котелевський районний суд Полтавської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости