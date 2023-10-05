Жадібний рибалка на Харківщині натягав сіткою 45 кг риби

Завдав збитків державі на суму понад 160 тисяч гривень.

За допомогою сіток чоловік незаконно виловив майже 45 кг риби, повідомляє поліція Харківської області.

4 жовтня близько 10:00 на водосховищі у селі Веселе, працівники відділення поліції № 1 ХРУП № 2 виявили зловмисника, який знімав сітки з рибою та вантажив їх у човен.

Серед здобичі 41-річного браконьєра плітка, краснопірка, судак, окунь та лящ.

Правоохоронці вилучили незаконне знаряддя лову та рибу.

Дізнавачі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости