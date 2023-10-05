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Розвідка Британії: рф має намір замінувати український «гуманітарний коридор»

Розвідка Британії: рф має намір замінувати український «гуманітарний коридор»

Щоб завадити експорту зерна через тимчасовий «гуманітарний коридор», росія має намір встановити морські міни на підходах до українських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Великої Британії.

Зазначається, що росія може продовжувати націлюватися на цивільне судноплавство в Чорному морі, в тому числі встановлювати морські міни на підходах до українських портів.

У британській розвідці вважають, що рф намагається поставити під загрозу цивільні судна, що проходять через «гуманітарний коридор», щоб стримати експорт українського зерна.

Це дозволило б країні-агресору тиснути на економіку України.

«росія майже напевно хоче уникнути відкритого затоплення цивільних суден, натомість фальшиво звинувачує Україну в будь-яких атаках на цивільні судна в Чорному морі», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, Британія опублікувала розвідувальні дані, щоб викрити тактику росії щодо запобігання будь-якому такому інциденту.

Агентство Телевидения Новости

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