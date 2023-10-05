Прокурори зафіксували наслідки нічного ракетного удару по Чугуївщині

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, в ніч на 5 жовтня ворог завдав ракетний удар по селищуПеченіги Чугуївського району, повідомляє прокуратура Харківської області.

Попередньо, удар був завданий ракетою «Торнадо-С».

Зафіксовано влучання на територію садового товариства.

Пошкоджено житлові будинки.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Агентство Телевидения Новости