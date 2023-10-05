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Прокурори зафіксували наслідки нічного ракетного удару по Чугуївщині
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
За даними слідства, в ніч на 5 жовтня ворог завдав ракетний удар по селищуПеченіги Чугуївського району, повідомляє прокуратура Харківської області.
Попередньо, удар був завданий ракетою «Торнадо-С».
Зафіксовано влучання на територію садового товариства.
Пошкоджено житлові будинки.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.