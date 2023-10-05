Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:46
Просмотров: 86

Прокурори зафіксували наслідки нічного ракетного удару по Чугуївщині

Прокурори зафіксували наслідки нічного ракетного удару по Чугуївщині

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, в ніч на 5 жовтня ворог завдав ракетний удар по селищуПеченіги Чугуївського району, повідомляє прокуратура Харківської області.

Попередньо, удар був завданий ракетою «Торнадо-С».

Зафіксовано влучання на територію садового товариства.

Пошкоджено житлові будинки.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 