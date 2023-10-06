Наслідки обстрілу Харкова, ситуація в області: дані ХОВА

Сьогодні вранці ворог завдав 2 ракетні удари, попередньо ракетами типу “Іскандер”, по Харкову. Одна з ракет влучила у проїжджу частину, у сусідніх будинках вибито вікна. Друга ракета влучила у 3-поверховий житловий будинок, сталася пожежа.

Загинув хлопчик 10 років. Постраждали 23 людини, в тому числі 11-місячна дитина. Тривають роботи з розбору завалів.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

За уточненими даними, в с. Гроза Куп’янського району внаслідок ракетного удару загинули 52 людини, 6 людей отримали поранення.

Вночі ворог завдав удару БПЛА типу “Шахед” по с. Піски-Радківські Ізюмського району. Пошкоджена складська будівля та техніка цивільного підприємства.

Крім того, під ворожим вогнем перебували м. Вовчанськ, с. Вовчанські Хутори та с. Лиман Чугуївського району, м. Куп’янськ, с. Першотравневе Ізюмського району та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

За добу піротехніки ДСНС знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости