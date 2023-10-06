Загибла дитина та 13 поранених — прокурори документують наслідки масованої ракетної атаки по Харкову

За даними слідства, 6 жовтня близько 7:00 російські військові завдали ракетний удар по житлових будинках у Київському та Основ’янському районах м. Харкова.

Наразі встановлено, що поранено 13 осіб.

У Київському районі травмовано шістьох мирних мешканців: трьох жінок та трьох чоловіків.

В Основ’янському районі 7 травмованих, серед них 11-місячний хлопчик. З-під завалів рятувальники дістали тіло його загиблого 10-річного брата.

Інформація уточнюється.

За попередніми даними, удар був завданий двома ракетами типу «Іскандер».

Всі профільні служби працюють на місцях обстрілів.

За процесуального керівництва Київської та Слобідської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости