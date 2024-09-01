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«Київ не платить за вбитих військових ЗСУ в курській області». Це – ворожа маячня

«Київ не платить за вбитих військових ЗСУ в курській області». Це – ворожа маячня

#спростуванняЦентру

Брехня: матір загиблого на курщині бійця ЗСУ скаржиться, що український уряд відмовляється виплачувати грошову компенсацію. Відповідне відео поширюють пропагандистcькі канали у Telegram.

Правда: поширене фейкоробами відео є постановкою. Ключові ознаки неавтентичності ролика наступні:

Перше: відео з ідентичним текстом «Киевский режим не выплачивает похоронные за убитых в курской области ВСУшников» синхронно поширюється ресурсами рф та білорусі. З 29 по 30 серпня його поширили 28 Telegram-каналів з рф, білорусі та окупованого придністров’я, понад 50 пабліків у «вконтакте», а також сайти з російської мережі zov. Першоджерело відео – прокремлівський Telegram-канал.

Друге: відео максимально емоційне, але не містить фактажу: жінка не називає ні свого імені, ні імені «загиблого», жодних дат чи інших важливих фактів.

«Документ», який вона демонструє, неможливо розгледіти через низьку якість ролика. Однак видно, що це не до кінця заповнений бланк без жодного підпису і дати.

Третє: закадровий текст звучить українською, але містить помилки та характерні для російського офіціозу звороти (зокрема словосполучення «на Україні»).

Тобто, відео знято і поширюється винятково з метою дискредитації українського військово-політичного керівництва, дій Сил оборони України на курщині та зриву мобілізації в Україні.

Джерело: https://t.me/spravdi/41229

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