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Кількість постраждалих у Харкові зросла до 25

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 25

За процесуального керівництва Київської та Слобідської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 жовтня близько 7:00 російські військові завдали ракетний удар по житлових будинках у Київському та Основ’янському районах м. Харкова.

За даними прокуратури, відомо вже про 25 поранених.

За попередніми даними, удар був завданий двома ракетами типу «Іскандер».

Всі профільні служби працюють на місцях обстрілів.

Агентство Телевидения Новости

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