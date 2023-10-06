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Шанувальника російського триколора, який розмалював стовпи у Харкові, затримали в Києві

Шанувальника російського триколора, який розмалював стовпи у Харкові, затримали в Києві

Поліцейські затримали чоловіка, який намалював російські прапори на опорах лінії електропередач та деревах у харківському парку.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

5 жовтня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 надійшло повідомлення про те, що вночі на центральній алеї у парку в Індустріальному районі невідомий чоловік намалював російські прапори на опорах лінії електропередач та двох деревах. Після вчинення злочину чоловік втік з місця події та почав переховуватись від працівників поліції.

За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. 

В ході проведення оперативних заходів працівники Управління карного розшуку та ВП № 1 Харківського РУП № 2 встановили причетність 33-річного чоловіка до скоєння злочину. 

Завдяки спільній праці й професійним діям працівників Управління карного розшуку ГУНП в місті Київ місцеперебування чоловіка було встановлено. Зловмисник був затриманий у Києві.

Агентство Телевидения Новости

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