Правоохоронці зафіксували наслідки чергових ворожих обстрілів Харківщини

За даними слідства, 6 жовтня приблизно о 9:00 російські військові обстріляли смт Шевченкове Куп‘янського району. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди. Отримав поранення 56-річний місцевий житель. За попередніми даними, удар був завданий з РСЗВ «Торнадо-С».

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Також зранку окупанти здійснили обстріл м. Вовчанськ: травмовано 75-річну жінку та 77-річного чоловіка.

Крім того, 5 жовтня приблизно о 22:45 ворог вчергове обстріляв м. Куп’янськ. Пошкоджено будинок.

За процесуального керівництва Куп‘янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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