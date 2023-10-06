Про стан поранених внаслідок ранкового удару окупантів по Харкову – Синєгубов

Внаслідок ракетного удару вранці по центральній частині міста Харків загинули 2 людей: 10-річний хлопчик і жінка 67 років.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Поранено загалом 30 людей: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років, також постраждав 11-місячний хлопчик – брат загиблої дитини.

Стан більшості поранених, у тому числі дитини, – середній.

Також є кілька «легких» пацієнтів. Їм надали допомогу на місці.

Переважно у людей – вибухові травми, осколкові поранення рук і ніг, обличчя, гематоми.

У двох постраждалих – гостра реакція на стрес.

Агентство Телевидения Новости